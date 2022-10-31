Минобороны рассказало о подполковнике ВДВ, ставшем Героем России

Министерство обороны России опубликовало видеосюжет о подполковнике Романе Черемухине, удостоенном звания Героя России.

— Это мудрый командир, который может и возглавить наступление, и грамотно организовать оборону, причём будет участвовать в боях лично, собственным примером воодушевляя бойцов, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Черемухин в 2003 году окончил среднюю школу, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. После окончания направлен в Западный военный округ — 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, где прошёл должности командира парашютно-десантного взвода, роты, батальона.

Вот как описывается его подвиг в Википедии:

На одном из опасных направлений удерживал с вверенным парашютно-десантным батальоном стратегический плацдарм. Обходом и блокированием с флангов уверенно продвигался с подразделением к занимаемому противником участку. Дерзновенно и слаженно атакуя выдавливал противника с занимаемых рубежей, овладевал новыми населёнными пунктами, сохранил при этом личный состав батальона.

Впоследствии форсировал реку и занял очередной населённый пункт. Однако в дальнейшем продвижению препятствовало разрушение моста через реку были разрушены и огонь противника закрепившегося в укрепрайоне времён Великой Отечественной войны с бетонными ДОТами. Профессиональными действиями подполковник Роман Черёмухин верно оценил укрепления противника и атаковал непосредственно в составе штурмовой группы.

Через семь дней парашютно-десантный батальон подполковника Романа Черемухина вновь участвовал в наступлении, где также проявил смекалку, находчивость, выбил противника с оборонительных позиций и захватил стратегический рубеж, обеспечив тем самым ввод в сражение главных сил. Четверо суток отражал яростные атаки противника. Затем, грамотно проведя рекогносцировку, обеспечил надёжную оборону.

Безуспешно контратакуя, утративший боеспособность потерей своих танков, противник отошёл.

21 октября звезду Героя подполковнику вручил Сергей Шойгу.

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