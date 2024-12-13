Пятница, 13 декабря, 2024
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Минобороны: Массированный удар по Украине нанесён в ответ на атаку ракетами ATACMS

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Алексей Самохин
Фото: t.me/mod_russia

Министерство обороны РФ сообщило, что сегодняшний массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины нанесён в ответ на атаку аэродрома у Таганрога 11 декабря шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

По данным телеграм-канала ведомства, в пятницу, 13 декабря, использовались ракеты большой дальности воздушного и морского базирования, ударные беспилотники. Целью стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, за счёт которых обеспечивалась работа ВПК.

— Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — отмечается в сообщении министерства обороны России.

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