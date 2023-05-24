Министр транспорта проверил ремонт дорог в Касимове и Клепиковском районе

Во вторник, 23 мая министр транспорта Рязанской области Павел Супрун с рабочим визитом посетил Касимовский и Клепиковский районы. Цель поездки — проверка хода ремонта дорог в муниципалитетах, сообщила пресс-служба ведомства.

В Касимове министр оценил качество выполнения работ по ул. Советской. Привести в нормативное состояние дорожное покрытие по указанной улице ранее поручил губернатор Рязанской области Павел Малков. В ходе осмотра объекта Павел Супрун дал поручения по организации санитарного состояния на месте производства работ, контроле качества и сроков выполнения ремонта.

Также во время поездки министр проверил ход ремонта по ул. Горького и участки дорог, находящиеся на гарантии.

Кроме того, министр осмотрел стелу, расположенную на въезде в Касимов, и отметил, что всем главам муниципалитетов следует обратить внимание на техническое и эстетическое состояние въездных сооружений.

В Клепиковском районе министр осмотрел дорогу по ул. Центральной в с. Лосево, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Ранее, в рамках встречи с представителями муниципалитета в Минтрансе, Павел Супрун поручил привести к нормативу дорогу до 9 мая. Ремонт объекта был завершен к обозначенному министром сроку.

В ходе осмотра Павел Супрун отметил ряд недостатков по благоустройству дороги, в частности, по санитарному состоянию на прилегающей территории, и поручил устранить их в ближайшее время.