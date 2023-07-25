Министр Правительства Москвы атрибутировал  картину  Рязанского художественного музея

В художественном музее экспонируется овальный портрет молодого военного, работы известного мастера Константина Маковского. На обороте подпись автора и год создания – 1863. Долгие годы в музейной документации картина числилась, как портрет неизвестного. В рубрике 2День шедевра» мы рассказываем историю портрета.

Несколько лет назад, благодаря атрибуции, проведённой историком, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Владимировичем Кибовским, стало известно, кто изображён на этом портрете.

Молодой офицер лейб-гвардии Гатчинского полка, Александр Александрович Насветевич – русский военный, участник русско-турецкой войны, флигель- адъютант императора Александра II.

В юности занимался в фехтовально-гимнастических классах, добился больших успехов и обучал фехтованию будущего императора. В скором времени Насветевич стал приближённым к царской семье.

В 1882 году герой портрета был записан в запас, увлёкся фотографией, и у себя в столичном доме на Каменном острове, основал фотостудию.

В отставку вышел в 1902 году в чине генерал-майора.