Министр культуры исполнит два детских желания

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в рамках форума добровольцев «Мы вместе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Министр сняла с елки, которая установлена на сцене в центральном выставочном зале «Манеж», две открытки с детскими желаниями. Они собирается исполнить их.

Первое желание — 14-летней Дарьи Кармес из Брянской области. Она хочет побывать на представлении в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

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Второе желание — собственный принтер — загадал восьмилетний Руслан Евтухов из Новосибирской области.