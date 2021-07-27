Министерство экономического развития и Центры «Мой бизнес» информируют самозанятых о мерах поддержки

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В Министерстве экономического развития РФ для информирования самозанятых граждан разработана специальная памятка, в которой собрали все нормативные акты и доступные меры поддержки.

Меры определены Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», а также рядом других программ по различным направлениям.

«На сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 680 тысяч самозанятых. Это один из самых динамично развивающихся институтов в России. ТОР-3 профессий, которые указали самозанятые при регистрации это водитель, строитель и специалист по рекламе. Также среди самозанятых репетиторы, тренеры и работники индустрии красоты. Много представителей креативного кластера — дизайнеров, модельеров, разработчиков игр, организаторов мероприятий, — говорит Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ. — В памятке мы адаптировали данные с учетом интересов всех групп самозанятых. Представленная информация, может помочь самозанятым в их развитии, особенно тем, кто видит потенциал роста от самозанятости к бизнесу».

В памятке описаны возможности по получению кредитов со сниженной ставкой и гарантийной поддержки, маркетинговому сопровождению и выходу на маркет-плэйсы, льготной аренде в производственном помещении или коворкинге и многое другое. В материале скомпилирована информация от различных министерств, организаций и институтов развития — министерства труда и социальной защиты населения и министерства сельского хозяйства, «Корпорации МСП» и Национального бюро кредитных историй и других.

Памятки доступны на сайтах и в аккаунтах «Мой бизнес», 178 центрах центрах «Мой бизнес» во всех регионах России и на площадках организаций, работающих с малым бизнесом и самозанятыми.