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Вторник, 27 июля, 2021
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Министерство экономического развития и Центры «Мой бизнес» информируют самозанятых о мерах поддержки

7info
Министерство экономического развития и Центры «Мой бизнес» информируют самозанятых о мерах поддержки
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В Министерстве экономического развития РФ для информирования самозанятых граждан разработана специальная памятка, в которой собрали все нормативные акты и доступные меры поддержки. 

Меры определены Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», а также  рядом других программ по различным направлениям. 

 «На сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 680 тысяч самозанятых. Это один из самых динамично развивающихся институтов в России. ТОР-3 профессий, которые указали самозанятые при регистрации  это водитель, строитель и специалист по рекламе. Также среди самозанятых репетиторы, тренеры и работники индустрии красоты. Много представителей креативного кластера — дизайнеров, модельеров, разработчиков игр, организаторов мероприятий, — говорит Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ. — В памятке мы адаптировали данные с учетом интересов всех групп самозанятых. Представленная информация, может помочь самозанятым в их развитии, особенно тем, кто видит потенциал роста от самозанятости к бизнесу». 

В памятке описаны возможности по получению кредитов со сниженной ставкой и гарантийной поддержки, маркетинговому сопровождению и выходу на маркет-плэйсы, льготной аренде в производственном помещении или коворкинге и многое другое. В материале скомпилирована информация от различных министерств, организаций и институтов развития — министерства труда и социальной защиты населения и министерства сельского хозяйства, «Корпорации МСП»  и Национального бюро кредитных историй и других. 

Памятки доступны на сайтах и в аккаунтах «Мой бизнес», 178 центрах центрах «Мой бизнес» во всех регионах России и на площадках организаций, работающих с малым бизнесом и самозанятыми. 

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