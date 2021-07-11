Минимум семь женщин обвинили костромского подростка в домогательствах

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В Костроме как минимум семь женщин написали заявления в полицию по факту домогательства. Ранее местные жители обвинили в непристойном поведении подростка. Об этом сообщает Kostroma.today.

Все произошло 7 июля в микрорайоне Давыдовский. Женщины пожаловались в социальных сетях на подростка. который пристает к противоположному полу. Очевидцы рассказали, что парень полез к девушке с коляской. Та успела его оттолкнуть и удалиться.

По информации из социальных сетей, мальчик лез под юбку к другой местной жительнице и хватал за грудь парикмахера.

Оперативники выяснили, что к преступлениям причастен парень 2007 года рождения. Школьник свою вину признал.

— Подозреваемый рассказал, что в тот день он вместе с друзьями выпил бутылку алкоголя. После компания пошла гулять. Аморальное поведение, как считает подросток, вызвало спиртное, — говорится в сообщении.

Мальчика поставили на учет. Родителей привлекли к административной ответственности.

Только за один день на подростка заявили семь женщин.