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Суббота, 3 апреля, 2021
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Минфин собирается ужесточить правила использования кассовых аппаратов на рынках

7info
Задачу усилить контроль на рынках поставил президент России

Министерство финансов РФ вместе с налоговиками подготовило предложения по ужесточению правил использования контрольно-кассовых аппаратов на рынках. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задачу усилить контроль на рынках поставил президент России. Кроме того, в Минфине отметили, что из-за нечёткости формулировок законодательства о ККТ часть денег уходит в теневой оборот. Страдают и добросовестные предприниматели, которые оказываются в невыгодных условиях. Также на розничных рынках торгуют контрафактными товарами, продукцией, которую трудно отследить из-за отсутствия у продавцов кассовых аппаратов.

– Чтобы решить существующие проблемы, Минфин совместно с ФНС разработали поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП, – говорится в сообщении.

Ведомство предлагает сократить число случаев, когда продавец может не пользоваться кассовым аппаратом. Арендаторов хотят обязать при заключении договора на торговое место предоставлять документ, подтверждающий наличие ККТ.

Минфин предлагает также ввести ответственность для компаний, управляющих рынками, за выявленные нарушения. Соответственно, будут конкретизированы нормы законодательства о принятии управляющей компанией мер, направленных на устранение выявленных ею нарушений при контроле арендаторов (п. 10 ч. 1 ст. 14 Закона о рынках).

Также ведомство предлагает упростить привлечение продавцов к ответственности в виде предупреждения.

В Минфине особо подчеркнули, что изменения не коснутся обычных граждан и индивидуальных предпринимателей, торгующих собственной продукцией. Им будет разрешено торговать без ККТ.

– Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников, – говорится в пресс-релизе.

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