spot_img
Вторник, 2 мая, 2023

Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи

Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) за I квартал 2023 года. ПОС — это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии.

При составлении рейтинга работы с ПОС регионы оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока: работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования.

Оценивались активность внедрения Платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем граждан, уровень удовлетворённости граждан ответами. Также учитывалось проведение публичных слушаний и общественных голосований с использованием ПОС, реализация проектов, за которые жители проголосовали с использованием Платформы.

Топ-10 рейтинга регионов по работе в ПОС

  1. Калужская область и Санкт-Петербург
  2. Курганская область
  3. Ханты-Мансийский автономный округ
  4. Оренбургская область
  5. Липецкая область
  6. Татарстан и Ненецкий автономный округ
  7. Карачаево-Черкесия, Самарская и Ульяновская области
  8. Астраханская область
  9. Новгородская область и Удмуртия
  10. Чувашия и Ростовская область

Активно включились в работу по подключению к ПОС новые регионы. В настоящее время на их территориях к ПОС подключены все 63 региональных органа государственной власти, 134 органа местного самоуправления, 105 социально-значимых организаций. Посредством ПОС в органы и организации на новых территориях поступило более 1 тыс. сообщений.

Всего за январь — март в госорганы и учреждения поступило 718,2 тыс. обращений.

Топ-5 наиболее популярных тем обращений

  1. Электронная запись на приём к врачу — 189,1 тыс.
  2. Медицина — 112,9 тыс.
  3. Автомобильные дороги — 83,6 тыс.
  4. Обязательное медстрахование (ОМС) — 60,7 тыс.
  5. Дворы и территории общего пользования — 41,5 тыс.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации