Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) за I квартал 2023 года. ПОС — это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии.

При составлении рейтинга работы с ПОС регионы оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока: работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования.

Оценивались активность внедрения Платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем граждан, уровень удовлетворённости граждан ответами. Также учитывалось проведение публичных слушаний и общественных голосований с использованием ПОС, реализация проектов, за которые жители проголосовали с использованием Платформы.

Топ-10 рейтинга регионов по работе в ПОС

Калужская область и Санкт-Петербург Курганская область Ханты-Мансийский автономный округ Оренбургская область Липецкая область Татарстан и Ненецкий автономный округ Карачаево-Черкесия, Самарская и Ульяновская области Астраханская область Новгородская область и Удмуртия Чувашия и Ростовская область

Активно включились в работу по подключению к ПОС новые регионы. В настоящее время на их территориях к ПОС подключены все 63 региональных органа государственной власти, 134 органа местного самоуправления, 105 социально-значимых организаций. Посредством ПОС в органы и организации на новых территориях поступило более 1 тыс. сообщений.

Всего за январь — март в госорганы и учреждения поступило 718,2 тыс. обращений.

Топ-5 наиболее популярных тем обращений

Электронная запись на приём к врачу — 189,1 тыс. Медицина — 112,9 тыс. Автомобильные дороги — 83,6 тыс. Обязательное медстрахование (ОМС) — 60,7 тыс. Дворы и территории общего пользования — 41,5 тыс.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.