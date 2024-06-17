Миколог опровергала информацию о смертельных грибах-паразитах в Рязанской области

В сети 16 июня распространились фотографии «гриба-паразита», споры которого якобы попадают в организм человека и «начинают размножаться с печальным итогом». Сотрудник Липецкого заповедника «Галичья гора», миколог Людмила Сарычева успокоила рязанцев: Ликогала древесинная далеко не так опасна, как о ней говорят.

Миколог рассказала, что это и не гриб вовсе, а грибоподобный организм, который относится к миксомицетам (слизевикам). Первую часть своей жизни он ползает со скоростью 4 см/ч в сырых и темных уголках в поисках микроскопической живности. На второй стадии жизни он находит подходящее место и превращается в статичное грибообразное образование, которое и сфотографировал рязанец.

О Ликогале древесинной огромное количество «страшилок», но верить им, по словам Людмилы Сарычевой, не стоит.

«Превращаясь вот такие цветные «шарики», организм распространяет вокруг себя жидкость со спорами. Так он размножается, — рассказывает миколог. – Но споры эти не так опасны для человека, как плесень в помещениях или книжная пыль, в которой также находятся споры грибов. Да, все это является сильными аллергеном, и людям нужно соблюдать осторожность: нежелательно брать в руки Ликогалу древессиную и вдыхать ее споры, особенно если страдаете от аллергии. Но нет никаких оснований верить мифу о том, что споры слизевика развиваются в организме человека, что приводит к страшным последствиям. Ликогала древесинная – безобидный организм для человека».

Миколог добавила, что к концу своей жизни розоватые «капельки» на древесине станут темно-коричневыми. А еще — что этот организм важен для экосистемы: Ликогала помогает ускорить процесс разрушения валежных деревьев.