Михаил Ромодин доложил о ситуации с подачей отопления в Рязани

На заседании Правительства Рязанской области, отвечая на вопрос Губернатора Павла Малкова, заместитель главы администрации Михаил Ромодин озвучил текущую ситуацию с подачей отопления в городе.

По его словам, план подготовки к отопительному сезону был выполнен в полном объеме. Утверждена комплексная программа по замене теплосетей, которая рассчитана на 7 лет.

В этом году отопление дали позже всего за последние 10 лет. Было принято решение осуществить пуск отопления на объекты социальной сферы и объекты жилищного фонда города Рязани по графику в течение 5 дней.

За два дня отопление было подано на все объекты социальной сферы и на 65% жилых домов. В течение последующих 3-х дней – на оставшиеся дома. Небольшие задержки по включению были в домах, не выбравших способ управления. Решением администрации города Рязани включение отопления в указанных жилых домах поручено организовать «Аварийно-ремонтной службе города Рязани».

Михаил Ромодин отметил, что настоящее время теплоснабжение отсутствует в 11 домах. В 4 из них отопление включено, но ведутся работы по стоякам. По его словам, никаких рисков на данный момент не наблюдается.

Основной поток обращений за неделю после пуска отопления приходился на управляющие компании. Кроме того, к началу отопительного сезона Фондом капремонта не были завершены работы по замене систем отопления на 38 домах, что также спровоцировало рост обращений.

С управляющими компаниями работают префекты районов, специалисты административно-технической инспекции и работники МП «Аварийно-ремонтная служба». Они обследуют каждый дом, общаются с жителями, содействуют в устранении проблем.

Михаил Ромодин обратил внимание, что сейчас поступают обращения по перерасчету за отопление. Гражданам никуда не надо обращаться по этому вопросу. Перерасчет будет произведен автоматически, в зависимости от фактической даты подачи отопления.