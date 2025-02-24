Михаил Муромов покинул юбилейный сезон шоу «Суперстар!»

В минувшую субботу, 22 февраля, в эфир НТВ вышел четвёртый выпуск пятого юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). За звание «суперстара» борются артисты, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. На этой неделе проект покинул Михаил Муромов.

Участниками нового выпуска стали: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

В этот конкурсный день участники вспоминали своего коллегу Юру Шатунова и исполняли его лучшие композиции. Так, Сергей Минаев спел песню «Лето», Ксения Георгиади — «Детство», Михаил Муромов — «Ну, что же ты», Данко — «Розовый вечер», Ираклий Пирцхалава — «Забудь», Азиза — «Каждому своё», Сергей Челобанов — «Грёзы», Корнелия Манго — «Белые розы», а Маргарита Суханкина исполнила хит «Седая ночь» дважды: в рамках конкурса и на бис совместно с ведущими и членами жюри.

Реклама

По итогам четырёх выпусков лидером стала Азиза с 31 баллом. Вторую строчку турнирной таблицы разделили Маргарита Суханкина и Сергей Челобанов — они набрали по 30 баллов. Третье место заняли Ираклий Пирцхалава и Сергей Минаев — у них по 29 баллов. За ними — Ксения Георгиади с 28 баллами. Следом — Данко, набравший 27 баллов. Последнее место разделили Корнелия Манго и Михаил Муромов с 25 баллами у каждого.

В этом выпуске к постоянным звёздным судьям — Лере Кудрявцевой, Стасу Пьехе и Сергею Соседову — присоединилась победительница третьего сезона шоу «Суперстар!» Ольга Зарубина. По правилам, если на последней строчке турнирной таблицы оказываются сразу два участника, то члены жюри должны проголосовать за то, кого они хотят оставить в проекте. Если же их мнения разделятся поровну, то окончательное решение принимает ведущая Наташа Королёва. Однако в этот раз арбитры единогласно отдали свои голоса Корнелии Манго. Таким образом, проект покинул Михаил Муромов.

Михаил Муромов: «Я с удовольствием отдохнул и очень приятно ухожу. Большое спасибо, замечательно сделан этот Голливуд».

Напомним, что проект уже покинула Лена Катина. Также один раз за весь сезон члены жюри могли спасти одного участника, но только единогласным решением. Они использовали этот шанс на прошлой неделе и оставили в проекте Данко.