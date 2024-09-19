Четверг, 19 сентября, 2024

Мигранты-нелегалы не смогут заключать браки и пользоваться услугами банков

Автор: Алексей Самохин

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В России нелегальные мигранты не смогут заключать браки, пользоваться банковскими услугами и получать доступ к государственным услугам. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Коммерсанту». В стране создается реестр иностранцев, которые находятся на территории РФ незаконно.

После внесения в этот реестр мигранты не смогут управлять транспортными средствами, регистрировать недвижимость, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.

Одной из главных задач проекта, по словам замминистра, является обеспечение электронного взаимодействия между ведомствами и организациями, которые предоставляют такие услуги.

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