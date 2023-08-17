Четверг, 17 августа, 2023
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Мигрантов, избивших 19-летних парней, будут судить в Хабаровске

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В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх уроженцев Таджикистана, обвиняемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, преступление совершено 23 марта 2023 года у торгового центра «Южный парк». Мигрант, используя в качестве малозначительного повода замечание, сделанное 19-летним местным жителем несовершеннолетней девушке по поводу курения, оскорбил парня и избил.

За друга пытался заступиться 19-летний товарищ, но к уроженцу Таджикистана подбежали трое соотечественников и избили обоих молодых людей.

Двое нападавших 17 и 19 лет недавно стали гражданами России, подсудимые 19 и 20 лет — граждане Таджикистана.

По ходатайству следствия совершеннолетних обвиняемых заключили под стражу.

Дело направлено в суд.

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