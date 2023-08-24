Мигрант выслеживал и приставал к маленьким девочкам в Санкт-Петербурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении малолетних в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы ведомства, внимание Бастрыкина привлекла информация в СМИ, соцсетях. На территории ЖК «Зелёный квартал» уроженец Средней Азии выслеживал и приставал к малолетним девочкам.

О случившемся в полицию сообщила мать девочки, которая рассказала женщине о приставаниях. Главное следственное управление по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.

Предоставить доклад о ходе расследования поручено исполняющему обязанности руководителя ГСУ Олегу Бобкову.