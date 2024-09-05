Четверг, 5 сентября, 2024

Мигрант сделал школьника тяжелым инвалидом и не выплатил ему ни копейки

Автор: powder

Опубликовано

Виновник аварии в Екатеринбурге, сделавшей школьника тяжелым инвалидом, не выплатил ему ни копейки, рассказала E1.RU бабушка пострадавшего.

ДТП с десятиклассником произошло в апреле 2022 года. Мальчик возвращался домой из школы и переходил дорогу на улице Восточной по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент водитель Kia Rio – гражданин одной из республик бывшего СНГ – сбил его на красный.

«Суд постановил, чтобы он возместил подростку моральный вред в размере 3 миллионов рублей», – говорится в публикации.

Однако виновник аварии до сих пор не исполнил это решение. Срок наказания по уголовному делу уже закончился: в сентябре 2022 года суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы, реальный срок он не отбывал.

Пострадавший же получил тяжелые травмы, несколько недель он был в глубокой коме под ИВЛ. Со временем он снова научился ходить, к нему вернулись навыки чтения и письма. В ближайшее время будет решаться вопрос, можно ли убирать искусственное горло – пока молодой человек не может говорить.

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