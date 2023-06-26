Мигрант из Средней Азии задержан в Рязани с партией героина

Полиция на улице Островского в Рязани задержала гражданина одной из стран Среднеазиатского региона с партией героина. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

При личном досмотре оперативники изъяли у 35-летнего иностранца свёрток с героином. На съёмной квартире подозреваемого нашли свёрток с аналогичным веществом и приспособление для употребления наркотиков. Всего из незаконного оборота изъяли 2,5 грамма героина.

Следователь следственного подразделения МВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотических средств в крупном размере.

Злоумышленника арестовали и поместили в сизо.