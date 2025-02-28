Microsoft, вероятно, готовится полностью отключить Skype

Microsoft, вероятно, полностью отключит Skype в мае этого года. Об этом, ссылаясь на портал XDA Developers, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

По данным источника, эксперты нашли в скрытой строке последней бета-версии программы для Windows намёк на предстоящее отключение. В коде была следующая строка:

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

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Skype запустили в 2003 году, он стал очень популярной платформой. В 2011-м его купила Microsoft и пыталась интегрировать в различные системы, включая Windows 10.