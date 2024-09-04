Microsoft отключает Россию от своих сервисов

С начала сентября ряд российских компаний столкнулись с отключением доступа к облачным сервисам Microsoft 365, Office 365 и Teams, о чем сообщила пресс-служба компании Softline. Хотя на данный момент ограничения носят локальный характер, эксперты предупреждают: со временем проблема может затронуть всех пользователей. Для предприятий, не позаботившихся о переносе данных на другие платформы или физические носители, такие облачные сервисы могут превратиться из удобного инструмента в серьёзную проблему, пишет «Комсомольская правда».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркивает, что даже если сегодня сервисы работают исправно, нет гарантии, что так будет и завтра. Microsoft уже давно предупреждала о возможных ограничениях доступа к своим продуктам для российских пользователей. По мнению эксперта, резервное копирование данных или их полный перенос на сторонние ресурсы следовало осуществить ещё два года назад, когда компания объявила о своём уходе с российского рынка.

Потеря доступа к облачным сервисам может привести не только к утрате критически важных данных, но и к необходимости срочного поиска альтернативных решений, что потребует времени и ресурсов на адаптацию и обучение сотрудников.

Рынок не ограничивается только предложениями Microsoft. Учитывая текущую ситуацию, менять сервисы на другие, принадлежащие американским (например, Google, Amazon) или европейским компаниям, также не рекомендуется. Вместо этого, российские компании могут рассмотреть варианты из стран, не вводивших санкции против России, или воспользоваться услугами отечественных облачных сервисов, которые, по мнению экспертов, могут предложить аналогичный функционал.

В марте Microsoft уже уведомляла российских пользователей о предстоящих ограничениях в связи с новым пакетом санкций Евросоюза. В мае компания отключила ряд своих продуктов, таких как Visio Online, Project Online и Power BI, а теперь очередь дошла и до сервисов Microsoft 365 и Office 365. Ограничения касаются только юридических лиц, зарегистрированных в России, и не затрагивают частных пользователей и международные компании с головными офисами за рубежом.

Кроме того, в сентябре в Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий дополнительные сборы за использование иностранного программного обеспечения. Пока неизвестно, каким будет размер этих сборов, но предполагается, что они не коснутся малого и среднего бизнеса, а также бюджетных организаций.