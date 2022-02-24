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Четверг, 24 февраля, 2022

МХК «Рязань-ВДВ» завершит регулярный чемпионат домашними матчами

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МХК «Рязань-ВДВ» завершит регулярный чемпионат домашними матчами

7info

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» завершат регулярный чемпионат домашними матчами, сообщила пресс-служба клуба.

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Первый соперник пензенский «Дизелист», находящийся на 6 месте в турнирной таблице, в активе 34 игры и 38 очков. Матчи первого тура завершились победами «десантников» в двух матчах — 3:5 и 1:2Б.

Матчи состоятся 25 февраля в 19:00 и 26 февраля в 17:00.

Второй соперник — «Кристалл» (Саратов), занимает 8 позицию в таблице, в активе 25 игр и 34 очка. Матчи первого тура завершились, также двумя победами «Рязань-ВДВ» — 2:6 и 2:4.

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Матчи состоятся 1 и 2 матча в 19:00.

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