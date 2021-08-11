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Среда, 11 августа, 2021
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Межведомственная комиссия выехала в Захаровский район для проверки полигона ТБО

Елена Лобанова
Межведомственная комиссия выехала в Захаровский район для проверки полигона ТБО
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Во вторник, 10 августа, в Захаровский район выехала межведомственная комиссия для проверки полигона ТБО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

В состав комиссии вошли представители министерств ТЭК и ЖКХ, природопользования, управления Роспотребнадзора и администрации муниципалитета. В ходе работы состоялась встреча с местными жителями. Они рассказали, что на территорию полигона регулярно приезжают грузовики для разгрузки мусора из других регионов. 

В Роспотребнадзоре повторно подготовили документы для приостановки деятельности полигона. Администрация Захаровского района подготовит информацию о деятельности полигона и обращениях граждан.

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