Международная школа-лаборатория начинает новый этап работы на базе Рязанского театра кукол.
В день космонавтики проект «Луна для всех одна» открыл прием заявок. Участниками могут стать кукольники из любой страны или региона России. В школу приглашаются молодые специалисты, которые, несмотря на небольшой профессиональный опыт, отличаются высоким уровнем мастерства и творческой смелостью. Команда проекта будет многонациональной, а работа — интенсивной.
Презентация проекта «Луна для всех одна» успешно прошла в рамках XVII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» в 2019 году. В 2021 году проект получил развитие: его участники создали спектакль-лабораторию «Тихая песня Луны», который был с успехом показан на Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины — XVIII».
Руководитель проекта — Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, Секретарь СТД РФ, председатель Рязанского регионального отделения СТД РФ.
Художественный руководитель проекта — неоднократный лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Борис Константинов, режиссер, драматург, актер и педагог. Режиссер проекта — штатный режиссер Рязанского театра кукол Анна Коонен.
Третья школа-лаборатория начнет свою работу на базе Рязанского театра кукол 2 сентября 2023 года. За десять дней «школьники» создадут спектакль-лабораторию, который увидят гости XIX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».
Проект осуществляется Рязанским региональным отделением СТД РФ и Рязанским театром кукол при информационной поддержке Российского центра UNIMA — Международного союза деятелей театров кукол.
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