Метеоролог рассказала, сколько продлится жара в центре России

После кратковременного похолодания в столичный регион снова вернулась жаркая погода. По прогнозам метеорологов, она может задержаться на пару недель.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что настоящее летнее тепло сохранится в столице до 20 июля.

«Не каждый день максимальная температура будет достигать отметки в 30–31 градус, но тем не менее преобладающие температуры будут в пределах 27–29 градусов, что для города уже характеристика жаркой погоды», — пояснила она.

В московском регионе ожидается температура воздуха в диапазоне 24–29 градусов тепла. Кратковременные дожди возможны только во вторник, 9 июля. В остальные дни недели осадков не предвидится. На следующей неделе также ожидаются кратковременные дожди, но они не будут продолжительными.

В Рязани на этой неделе также будет жарко. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днём ожидается в районе 27-30 градусов. Небольшие дожди возможны в среду и в выходные дни.