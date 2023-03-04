Метеопредупреждение в Рязанской области: туманы и гололедица до конца дня 4 марта

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС России.

В ближайший час и до конца дня 4 марта на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров. На дорогах возможно образование гололедицы, что может создать дополнительные опасности для водителей.

Туман может привести к значительному снижению видимости, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций.