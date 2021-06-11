Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области

Утром 11 июня в Рязанской области ожидаются туманы. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
Видимость на дорогах во время туман снизится до 500-200м.
При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.