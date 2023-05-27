Суббота, 27 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Метеопредупреждение объявили в Рязанской области из-за тумана

7info

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Текст прогноза синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ночь с 26 на 27 мая и утром на территории региона местами ожидается туман с видимостью от 200 до 800 метров.

Опасность тумана заключается в снижении видимости на дорогах и улицах, что может привести к авариям и несчастным случаям. Водители должны быть особенно внимательны и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Пешеходы также должны быть осторожны на дорогах и тротуарах, особенно в темное время суток.

Также туман может вызвать задержки и отмены авиарейсов и других видов транспорта, что может привести к неудобствам для пассажиров.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Уголовное дело о нецелевом расходовании средств возбудили после проверки Клепиковской больницы

Во время проверки выяснилось, что главврач клиники потратил 2,3 миллиона рублей не по целевому назначению.

Детская академия футбола «Спартак» в Рязани открывает летний набор

Юных рязанцев 2018–2019 годов рождения приглашают на бесплатное пробное занятие.

Скопление полицейских заметили в центре Рязани вечером 26 мая

Вечером в пятницу, 26 мая, в центре Рязани заметили несколько групп полиции. Фото правоохранителей прислал очевидец. Сотрудники полиции дежурят на Почтовой, в районе площади Ленина, у ТРЦ "Малина". Официальная информация уточняется.

Судьба разведчика

28 мая отмечается день пограничника. А первым, кто в России предложил создать пограничные войска, был наш земляк, рязанец Михаил Венюков. 

Пьяный мужчина выпал из окна на улице Новосёлов в Рязани

Инцидент случился 26 мая в 17.40 в доме № 54 корпус 1. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Дело 14-летнего парня, убившего девушку, передано в суд

Парень арестован, в убийстве сознался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели операцию методом РЧА

Метод радиочастотной абляции (РЧА) — минимально инвазивная высокотехнологичная процедура, которая позволяет при помощи небольших проколов лечить аритмию.

В Госдуме предложили жестче наказывать людей, рвущих цветы на улицах

В Госдуме предложили не штрафовать людей за порчу зелёных насаждений, а отправлять провинившихся на исправительные работы.

Форум #ПРОБИЗНЕС2023 в Рязани завершился торжественной церемонией награждения лучших предпринимателей

Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство

Житель Касимова угрожал зарезать сына сожительницы и его друга

Участковые уполномоченные полиции немедленно прибыли на место происшествия и урегулировали конфликт.

Что такое гипотиреоз?

Врач Рязанского «Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева рассказала, что такое гипотиреоз.

Александр Татарников ушёл с поста главы администрации Старожиловского района.

Татарников написал заявление по собственному желанию.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации