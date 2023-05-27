Метеопредупреждение объявили в Рязанской области из-за тумана

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Текст прогноза синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ночь с 26 на 27 мая и утром на территории региона местами ожидается туман с видимостью от 200 до 800 метров.

Опасность тумана заключается в снижении видимости на дорогах и улицах, что может привести к авариям и несчастным случаям. Водители должны быть особенно внимательны и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать ДТП. Пешеходы также должны быть осторожны на дорогах и тротуарах, особенно в темное время суток.

Также туман может вызвать задержки и отмены авиарейсов и других видов транспорта, что может привести к неудобствам для пассажиров.