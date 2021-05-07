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Пятница, 7 мая, 2021
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Мэрия Рязани назвала улицы для капитального ремонта дорог

Елена Лобанова
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В мэрии Рязани рассказали, какие улицы города подвергнутся капитальному ремонту. В списке более 10 участков.  

В администрации напомнили, что в этом году проверили все 98 гарантийных участков дорог. На 43 выявили проблемы, а на 41 объекту уже устранили недочеты. 

В этом году завершается ремонт 13-ти участков в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конкурсный отбор на капитальный ремонт прошли еще более 10 объектов. 

В их числе: 

  • Улица Новоселов; 
  • Улица Горького; 
  • Ряжское шоссе; 
  • Проезд Яблочкова; 
  • Улица Промышленная – от улицы Космонавтов до дома № 31; 
  • Участок от дома №27 на улице Промышленной до дома №21 по улице Прижелезнодорожной; 
  • Улица 2-я линия; 
  • Улица Западная; 
  • Улица Шевченко; 
  • Улица Соборная – от площади Соборной до Кремлевского вала; 
  • Кремлевский вал; 
  • Улица Петрова; 
  • Поселок Борки – 12-й район; 
  • Переулок Войкова;
  • Участок от М5 до улицы Коняева. 

Еще на 31 участке в этом году планируется сделать ремонт «картами».

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