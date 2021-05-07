Мэрия Рязани назвала улицы для капитального ремонта дорог

В мэрии Рязани рассказали, какие улицы города подвергнутся капитальному ремонту. В списке более 10 участков.
В администрации напомнили, что в этом году проверили все 98 гарантийных участков дорог. На 43 выявили проблемы, а на 41 объекту уже устранили недочеты.
В этом году завершается ремонт 13-ти участков в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конкурсный отбор на капитальный ремонт прошли еще более 10 объектов.
В их числе:
- Улица Новоселов;
- Улица Горького;
- Ряжское шоссе;
- Проезд Яблочкова;
- Улица Промышленная – от улицы Космонавтов до дома № 31;
- Участок от дома №27 на улице Промышленной до дома №21 по улице Прижелезнодорожной;
- Улица 2-я линия;
- Улица Западная;
- Улица Шевченко;
- Улица Соборная – от площади Соборной до Кремлевского вала;
- Кремлевский вал;
- Улица Петрова;
- Поселок Борки – 12-й район;
- Переулок Войкова;
- Участок от М5 до улицы Коняева.
Еще на 31 участке в этом году планируется сделать ремонт «картами».