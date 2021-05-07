Мэрия Рязани назвала улицы для капитального ремонта дорог

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В мэрии Рязани рассказали, какие улицы города подвергнутся капитальному ремонту. В списке более 10 участков.

В администрации напомнили, что в этом году проверили все 98 гарантийных участков дорог. На 43 выявили проблемы, а на 41 объекту уже устранили недочеты.

В этом году завершается ремонт 13-ти участков в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конкурсный отбор на капитальный ремонт прошли еще более 10 объектов.

В их числе:

Улица Новоселов;

Улица Горького;

Ряжское шоссе;

Проезд Яблочкова;

Улица Промышленная – от улицы Космонавтов до дома № 31;

Участок от дома №27 на улице Промышленной до дома №21 по улице Прижелезнодорожной;

Улица 2-я линия;

Улица Западная;

Улица Шевченко;

Улица Соборная – от площади Соборной до Кремлевского вала;

Кремлевский вал;

Улица Петрова;

Поселок Борки – 12-й район;

Переулок Войкова;

Участок от М5 до улицы Коняева.

Еще на 31 участке в этом году планируется сделать ремонт «картами».