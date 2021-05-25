Мэрия прокомментировала столпотворение детей около рязанской школы

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В администрации Рязани прокомментировали жалобы родителей учеников школы №53 на организацию и проведение экзаменов для девятиклассников. Ранее они сообщили, что 24 мая перед школой собралась толпа учеников. Их обязали всю неделю приходить в школу к 15.00 на три сокращённых урока, так как утром в образовательном учреждении проводится ОГЭ.

В мэрии отметили, что государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов проводится 24, 25, 27 и 28 мая. Администрация образовательного учреждения приняла решение скорректировать на этот период режим занятий.

Потоки приёма детей в школу разведены по времени и количеству входов. Режим занятий оптимизирован, — говорится в сообщении.

После проведения экзаменов помещения школы тщательно дезинфицируют. Проведён инструктаж с классными руководителями о встрече учащихся.