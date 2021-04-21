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Среда, 21 апреля, 2021
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Мэрия не отчиталась в установленный срок перед Любимовым по гарантийным дорогам

7info7
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Рязанская мэрия сорвала срок отчёта перед губернатором по обследованию гарантийных дорог в городе. Об этом стало известно на заседании правительства региона 20 апреля.

Глава рязанской администрации Елена Сорокина назвала это «вопиющим фактом». Просрочка составила один день. По её словам, неисполнение поручения стало предметом тщательного анализа.

Руководитель структурного подразделения представил объяснение. Причиной этого, по его словам, стала нехватка кадровых ресурсов.

По словам Елены Сорокиной, ответственному лицу объявят взыскание. Руководителям структурных подразделений мэрии напомнили о необходимости исполнять поручения губернатора в срок.

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