Мэр Тобольска возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме

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Мэр Тобольска Максим Афанасьев 22 июня возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме. Видео опубликовал сайт РЕН ТВ.

Внешний вид чиновника вызвал недоумение у пользователей сети. У многих сложилось впечатление, что Афанасьев пришёл не на акцию памяти, а на спортивное соревнование, где он является участником.

Позднее в городской администрации прокомментировали инцидент. Оказалось, что мэр участвовал в этот день в тематическом велозабеге. Переодеться он не успел, поэтому приехал на акцию памяти, в чём был.