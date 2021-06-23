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Среда, 23 июня, 2021
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Мэр Тобольска возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме

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Мэр Тобольска возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме
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Мэр Тобольска Максим Афанасьев 22 июня возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме. Видео опубликовал сайт РЕН ТВ.

Внешний вид чиновника вызвал недоумение у пользователей сети. У многих сложилось впечатление, что Афанасьев пришёл не на акцию памяти, а на спортивное соревнование, где он является участником.

Позднее в городской администрации прокомментировали инцидент. Оказалось, что мэр участвовал в этот день в тематическом велозабеге. Переодеться он не успел, поэтому приехал на акцию памяти, в чём был.

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