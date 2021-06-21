27.8 C
Рязань
Понедельник, 21 июня, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Мэр Рязани ответила на вопрос о капремонте домов

7info
- Advertisement -

Глава администрации Рязани Елена Сорокина выступила с отчётом перед депутатами гордумы, после чего ответила на вопросы. 

Один из них касался проблем с капитальным ремонтом, его качеством. Также был задан вопрос про залитие верхних этажей по адресам:Нахимова 3, Весенняя, 23.   

–  Как администрация города Рязани проводит контроль качества выполненных работ перед согласованием актов? – поинтересовался депутат Захаров. 

Сорокина рассказала, что при выполнении работ в многоквартирном доме 3 по улице Нахимова потекли старые ливневые трубы, это привело к залитию квартир. Подрядная организация заказала проведение независимой экспертизы, по результатам которой установлено, что залитие квартир произошло не по вине подрядной организации.        

В многоквартирном доме 23 по улице Весенняя при демонтаже старой кровли был задет верхний розлив, в результате чего произошло залитие 11 и 12 квартир, в настоящее время подрядная организация проводит ремонтные работы в этих квартирах.

Контроль качества выполненных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов осуществляется специалистами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и организациями, с которыми Фонд заключает договоры

Согласование актов приемки выполненных работ со стороны управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани проводится на предмет соответствия перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации, а также на предмет непревышения предельной стоимости услуг и работ.

Акты приемки выполненных работ подписываются Фондом (технический заказчик) и подрядчиком после устранения всех выявленных недостатков. 

– На законодательном уровне не установлены требования об информировании жителей о выявленных в ходе проведения капитального ремонта замечаниях. Но на практике активные жители сами поднимают вопросы по недостаткам в ремонте, – отметила Сорокина.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]