Мэр Рязани ответила на вопрос о капремонте домов

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина выступила с отчётом перед депутатами гордумы, после чего ответила на вопросы.

Один из них касался проблем с капитальным ремонтом, его качеством. Также был задан вопрос про залитие верхних этажей по адресам:Нахимова 3, Весенняя, 23.

– Как администрация города Рязани проводит контроль качества выполненных работ перед согласованием актов? – поинтересовался депутат Захаров.

Сорокина рассказала, что при выполнении работ в многоквартирном доме 3 по улице Нахимова потекли старые ливневые трубы, это привело к залитию квартир. Подрядная организация заказала проведение независимой экспертизы, по результатам которой установлено, что залитие квартир произошло не по вине подрядной организации.

В многоквартирном доме 23 по улице Весенняя при демонтаже старой кровли был задет верхний розлив, в результате чего произошло залитие 11 и 12 квартир, в настоящее время подрядная организация проводит ремонтные работы в этих квартирах.

Контроль качества выполненных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов осуществляется специалистами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и организациями, с которыми Фонд заключает договоры

Согласование актов приемки выполненных работ со стороны управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани проводится на предмет соответствия перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации, а также на предмет непревышения предельной стоимости услуг и работ.

Акты приемки выполненных работ подписываются Фондом (технический заказчик) и подрядчиком после устранения всех выявленных недостатков.