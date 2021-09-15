Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ремонт улицы Западной

В среду, 15 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина вместе с начальником управления благоустройства Юрием Фурфураком провела приёмку дороги на улице Западной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Рабочие сделали дорогу, тротуары, парковку рядом с роддомом № 4. Сейчас подрядчик вывозит отходы, оставшиеся после опиловки деревьев.

Комиссия выявила недочёты, после устранения которых ремонт улицы будет принят. Необходимо убрать строительный мусор, заасфальтировать места установки дорожных знаков.

Пообщавшись с местными жителями, Елена Сорокина поручила спилить сухие деревья вдоль улицы. Также мэр рекомендовала сделать зелёную зону на площадке перед роддомом.