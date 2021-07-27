Мэр Липецка Евгения Уваркина уговаривает жителей Радиаторной к реновации

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Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала жителям о судьбе улиц Радиаторная и Калинина, пишут Вести-Липецк.

Речь идет о небольшом квартале в центре города, который застроили в середине прошлого века. Однако липчане жалуются на отсутствие воды и канализации.

Вице-мэр Константин Востриков отметил, что сейчас главный вопрос — переселение. Он рассказал о двух вариантах: поиске инвестора или же включении в федеральную программу.

Уваркина пояснила, что для привлечения инвестора нужно согласие как минимум 65 процентов жильцов. На улице Радиаторная нужное количество не удалось собрать в трех домах из 14.

В мэрии планируют найти застройщика до января 2022 года. Каждый собственник получит либо выкуп за жилье или новую квартиру. Жители улицы Калинина отметили, что включиться в программу готовы 90 процентов собственников.