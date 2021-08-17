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Вторник, 17 августа, 2021
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Мэр Кузнецка пришел в ужас от количества мусора на центральной площади

Никита Брыкин
Мэр Кузнецка пришел в ужас от количества мусора на центральной площади
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Глава мэрии Кузнецка Сергей Златогорский выступил с резкой критикой состояния центральной площади города, пишет «Про Город».

По его мнению, в этом виновата городская администрация, которая убирает за теми, кто «неспособен убрать и не понимает, что это такое».

«Тихий ужас, что на площади. Тут же пивбар какой-то. С полицией поговорить, патрулировать надо», – отметил Златогорский.

Также чиновник обратил внимание на замусоренную детскую площадку, на которую жаловались местные жители.

«Кругом бутылки, стекло, бычки», – отметил политик.

Златогорский возмутился тому, что некоторые горожане позволяют себе купить и употреблять спиртное в месте для детей.

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