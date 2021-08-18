Мэр Белгорода Галдун проверил доступную среду с инвалидами-колясочниками

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Глава администрации Белгорода Юрий Галдун принял участие в проверке доступности городской среды для инвалидов-колясочников, пишет Бел.Ру.

Спортсмены Центра адаптивного спорта и физкультуры Алексей Лазарев и Дмитрий Мирошников проехали по Народному бульвару и улице Попова к зданию регионального правительства.

Выяснилось, что они столкнулись с проблемами неудобных стыков между пешеходными переходами и тротуарами. При этом на них нередко паркуются автомобилисты, что затрудняет путь колясочниками, Также им оказалось непросто спускаться с пандусов из-за большого наклона.

Галдун отметил, что осенью будет исправлен маршрут «Парк Ленина — Парк Победы». Со следующего года планируется приступить к комплексному решению проблемы.