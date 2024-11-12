Меньше толп, выгодные цены: почему лучше отправляться в круизы по Средиземноморью в «тихий сезон»

Чрезмерно высокий поток туристов и летняя жара повысили привлекательность внесезонных путешествий по Европе. Круизная индустрия учитывает этот тренд, предлагая все больше зимних маршрутов и дополнительных бонусов в виде низких тарифов.

После летнего сезона, когда такие круизные порты, как Барселона и Амстердам, страдали от избыточного туризма, а в Греции и других местах обсуждались ограничения на прибытие судов, круизная индустрия предложила неожиданный вариант для зимних путешествий: Европа.

Традиционно суда, находящиеся летом в Средиземноморье и Северной Европе, зимой перемещаются в Карибский бассейн и другие теплые регионы. Однако все большее число круизных линий оставляют свои суда в Средиземноморье поздней осенью и зимой, когда туристов меньше, а погода, как правило, комфортная. В низкий сезон круизы по Европе предлагают маршруты по выгодным ценам, часто вдвое ниже летних тарифов.

Ульяна Жеглова, по материалам NYTimes