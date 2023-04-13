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Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы

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Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани идёт благоустройство и текущий ремонт мемориальных комплексов на территориях муниципальных кладбищ. Работы в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовало МБУ «Ритуал».

На мемориальном комплексе Скорбященского кладбища ремонтируют надгробные камни, барельефы, ограждения, парапеты и бордюры.

Благоустройство мемориалов завершится ко Дню Победы 9 мая.

Также в рамках весеннего месячника по благоустройству «Ритуал» ведёт санитарную очистку городских кладбищ и прилегающих территорий.

На Новом, Новогражданском, Недостоевском, Шереметьевском, Боголюбовском, Борковском, Голенчинском, Канищевском, Лазаревском, Мервинском, Храповском, Дягилевском, Скорбященском, Богородском и Солотчинском кладбищах собирают и вывозят случайный мусор и ветки, подметают дорожки, чистят газоны от листвы и обрезают деревья.

С 1 по 12 апреля муниципальное учреждение вывезло свыше 3 тысяч кубометров мусора и 120 кубометров веток.

Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы
Мемориалы и кладбища Рязани приводят в порядок после зимы

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