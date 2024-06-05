Среда, 5 июня, 2024

МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon

Автор: 7info

Опубликовано

МегаФон начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявляет о стратегическом партнёрстве с лидером рынка – компанией Ivideon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнерства МегаФон и Ivideon расширят клиентские предложения и дополнят собственные портфели продуктов как за счет инновационных технологий разработчика, так и за счет цифровых решений оператора.

В перспективе партнерство предусматривает создание масштабируемой и надежной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы «МегаФон Облако». Система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий МегаФона повысит безопасность используемых данных.

«МегаФон Облако» включает в себя решения в формате частных и публичных облаков, инфраструктурные и платформенные сервисы, а также законченные решения в формате SaaS, в том числе офисные приложения и инструменты совместной работы. Облачные сервисы реализованы на базе отечественного ПО и предлагают более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства. «МегаФон Облако» аттестовано по наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) и соответствует максимальным требованиям к информационной безопасности (К1).

Со стороны МегаФона соглашение было подписано коммерческим директором по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмином Антоняном, от Ivideon — генеральным директором компании Зауром Абуталимовым.

«Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы МегаФона и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, — комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой», — отметил Эмин Антонян в ходе подписания соглашения.

«Партнёрство с МегаФоном усиливает наши позиции на рынке. Совместная работа над мультифункциональной платформой видеонаблюдения для локальных и облачных систем без ограничений по масштабированию позволяет удовлетворить потребности практически любого бизнеса. Сотрудничество с Ivideon даёт МегаФону возможность предложить клиентам широкий спектр передовых технологий умного видеонаблюдения», — добавил генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon

Реклама: ПАО «Мегафон», ИНН: 7812014560

erid: 2Vtzqx1x46i

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 5 июня

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру

«Ты супер!» вернётся осенью на НТВ! Кто будет участвовать в шоу?

Зеленский начал устранять кандидатов в президенты Украины

В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками

Ангелы помогут преодолеть трудности 2024 года

Нетрезвый житель Шацкого района угнал автомобиль местного жителя и застрял на нем на обочине

Массовое ДТП произошло на выезде из Рязани днём 5 июня

Полковник рассказал о реакции в зоне СВО на выходку Бузовой

Дата начала работы новой ярмарки выходного дня на Новосёлов пока не определена

Рязанских чиновников избили, когда они разнимали массовую драку подростков — Mash

В Адыгее родители обливали кипятком и тушили окурки об дочь

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 5 июня

Новости Рязани
На территории Рязанской области прогнозируются местами грозы, кратковременные ливневые дожди, в отдельных районах возможен град.

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру

Новости Рязани
Сейчас действуют уникальные скидки на квартиры в ЖК Fresh Life - до 5000 руб. с квадратного метра.

«Ты супер!» вернётся осенью на НТВ! Кто будет участвовать в шоу?

Новости мира
В конкурсе примут участие 50 талантливых конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приёмных и опекунских семьях.

Зеленский начал устранять кандидатов в президенты Украины

Новости мира
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски и изъятие документов в офисе и доме заместителя мэра Киева Константина Усова.

В рязанских школах оборудуют классы, где будут обучать работе с беспилотниками

Администрация
Подобные учебные классы появятся в 5-й гимназии, 55-й, 63-й, 64-й, 69-й, 71-й и 76-й школах.