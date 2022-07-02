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Суббота, 2 июля, 2022

Медведев: Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается

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Медведев: Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается

Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о завершении романа европейцев с украинцами. Этому он посвятил пост в телеграм-канале.

Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырём миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать.

От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).

А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зелёному хлопцу в зелёной футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда…

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