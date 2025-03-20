Медведев напомнил Мерцу о судьбе Гитлера после его слов о России

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии, комментируя в телеграм-канале его высказывание о России.

Немецкий политик обвинил Москву в том, что она «ведет войну» в Европе, обвинив россиян в поджогах, заказных убийствах, вандализме и дезинформации.

Медведев ответил Мерцу, что именно так действовал Третий Рейх во время Великой Отечественной войны.

«Известно, чем она победно завершилась. Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь», — отметил политик. Реклама

Автор публикации добавил, что Мерц еще не вступил в должность главы немецкого правительства, а уже врет, как Йозеф Геббельс.