Суббота, 14 сентября, 2024

Медведев допустил возможность ядерного удара, приведя в пример Киев

Автор: powder

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Любому терпению приходит конец, чего не могут понять на Западе, написал в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возможную реакцию Москвы на удары вглубь страны западными ракетами.

По его словам, Россия проявляет терпение даже в контексте ситуации в Курской области, хотя формальные предпосылки для применения ядерного оружия есть.

Политик привел мнение умеренных западных аналитиков, считающих, что вероятность такого сценария существует, кроме того, ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении.

«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It’s impossible, but it happened», – написал Медведев.

Он добавил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен.

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