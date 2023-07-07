Медсестра из Рязани стала серебряным призером Всероссийского конкурса

Медсестра Рязанского кардиодиспансера заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Как сообщает сайт минздрава Рязанской области, в конкурсе участвовала старшая операционная медсестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Светлана Мысина.
Рязанский специалист стала серебряным призером в номинации «старшая медицинская сестра».
«Это наша общая с коллегами победа, победа нашего Рязанского кардиодиспансера»,– ГОВОРИТ СВЕТЛАНА МЫСИНА.