Медсестра из Рязани стала серебряным призером Всероссийского конкурса

Медсестра Рязанского кардиодиспансера заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».



Как сообщает сайт минздрава Рязанской области, в конкурсе участвовала старшая операционная медсестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Светлана Мысина.



Рязанский специалист стала серебряным призером в номинации «старшая медицинская сестра».

«Это наша общая с коллегами победа, победа нашего Рязанского кардиодиспансера», – ГОВОРИТ СВЕТЛАНА МЫСИНА.