«Медный» стал лидером в региональном рейтинге новостроек «ЕРЗ.РФ»

Резиденция «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» заняла первое место в ТОП новостроек Рязанской области по потребительским качествам на 1 ноября 2024 года по версии «Единого ресурса застройщиков».

Портал «ЕРЗ.РФ» ежемесячно обновляет список лучших проектов застройщиков, оценивая такие потребительские качества, как транспортная доступность, социальная, коммерческая и спортивная инфраструктура, дворовое пространство, безопасность, вредные воздействия, неблагоприятное соседство, архитектура, входные группы, инженерные системы, энергоэффективность, клиентский сервис и др.

Показатель позволяет ранжировать новостройки по набранным баллам, на количество которых влияют более 100 параметров, отвечающих за комфорт и безопасность для покупателей. Оценка жилого комплекса «Медный» в ноябре составила 60,6.

Жилой комплекс «Медный» располагается в историческом центре Рязани. На территории проекта предусмотрены фитнес-клуб, приватный двор-сад с ландшафтным дизайном и авторские лобби с картинами художников. Уникальность проекта заключается в создании всех условий для отдыха и комфортного проживания с учетом практики девелопера и опыта жителей в других проектах.