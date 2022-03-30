Мединский сообщил подробности переговоров России с Украиной

В среду, 30 марта, Владимир Мединский дал развёрнутый комментарий по переговорам России с Украиной в Стамбуле.

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По его словам, вчера Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства нормальных отношений в будущем. Речь идёт об отказе от ядерного оружия, вступать в НАТО, размещать иностранные военные базы.

Мединский отметил, что об этих условиях Россия говорила после событий 2014 года, но Украина не прислушивалась.

— Есть неопровержимые доказательства, что Киев готовился к наступлению в Донбассе, РФ была вынуждена начать спецоперацию, — заявил Мединский.

По словам Мединского, выполнение всех зафиксированных в предложениях условий позволит ликвидировать угрозу создания плацдарма НАТО.

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От также подтвердил неизменность принципиальной позиции России по Крыму и Донбассу.