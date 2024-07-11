Четверг, 11 июля, 2024

Медики помогли мужчине из Химок справиться с болезненной эрекцией

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

Врачи из Долгопрудного помогли мужчине из Химок, который несколько дней назад поступил в больницу с болезненной и длительной эрекцией. Это состояние возникло у мужчины после того, как он ввёл себе неизвестное вещество в половой член, пишет Regions.ru.

Как рассказали в пресс-службе больницы, из-за этого состояния у 48-летнего мужчины половой акт не заканчивался оргазмом и эякуляцией. Кроме того, процесс вызывал у него боль и страдания, а также грозил полной потерей функциональности или даже утратой органа.

Благодаря слаженной работе подмосковных врачей были своевременно проведены мероприятия, направленные на облегчение состояния пациента. Половой орган мужчины сохранён и не утратил своей функциональности.

Вскоре пациента выпишут из стационара. Врачи настоятельно рекомендовали ему больше не вводить в половой орган неизвестные препараты.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на детскую площадку в Щебекино

Рязанскую область посетило более 550 тысяч туристов

Медведь задрал хозяйку в Петербурге и сбежал

В Рязани ночью вор украл фары с автомобилей

Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, избивших жителей Рязани

Генерал Гурулёв назвал сроки, в которые НАТО готовится к большой войне с Россией

Эксперт объяснил, почему Стокгольм отказался отправлять истребители на Украину

В Рязани открылась выставка к 85-летию писателя и художника Анатолия Кима

В Рязани на полтора месяца ограничат движение по улице Ленинского комсомола

Эксперт рассказал, как уберечь детей от падения с высоты

В Дубровичах Рязанского района простились с Юрием Сафроновым

После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы