Медики помогли мужчине из Химок справиться с болезненной эрекцией

Врачи из Долгопрудного помогли мужчине из Химок, который несколько дней назад поступил в больницу с болезненной и длительной эрекцией. Это состояние возникло у мужчины после того, как он ввёл себе неизвестное вещество в половой член, пишет Regions.ru.

Как рассказали в пресс-службе больницы, из-за этого состояния у 48-летнего мужчины половой акт не заканчивался оргазмом и эякуляцией. Кроме того, процесс вызывал у него боль и страдания, а также грозил полной потерей функциональности или даже утратой органа.

Благодаря слаженной работе подмосковных врачей были своевременно проведены мероприятия, направленные на облегчение состояния пациента. Половой орган мужчины сохранён и не утратил своей функциональности.

Вскоре пациента выпишут из стационара. Врачи настоятельно рекомендовали ему больше не вводить в половой орган неизвестные препараты.