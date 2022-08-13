Медик рассказал, чем могут быть опасны городские голуби

Живущие в городах голуби могут заразить людей вирусом, неврологическим заболеванием, клещами, блохами рассказал РИА Новости руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

По словам Чудакова, голуби могут переносить различные инфекции, так как взаимодействуют со свалками, помойками. На лапах птицы переносят бактерии, которые вызывают «болезни немытых рук». Например, дизентерию.

— Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами, — цитирует РИА Новости медика.

Кроме того, голуби, как и любые птицы, могут быть переносчиками орнитоза или пситтакоза. Эти заболевания не передаются пернатым, но вызывают у людей неврологические расстройства.

Чудаков отмечает, что не все птицы инфицированы, в основном голуби здоровы, но заражённые среди популяции также есть. Городских голубей, как и диких птиц, руками лучше не трогать.

Помимо этого, голуби переносят на себе голубиных клещей и блох. Они опасны не более, чем обычный клещ, обычная блоха.

Медик отмечает, что голуби держатся в стороне от человека — на голову обычная птица не сядет. Не нужно самим пытаться вступить в контакте.

— Однако когда стая взлетает, машет крыльями, с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут содержать бактерии, вирусы, — рассказал специалист.

Чудаков советует помыть открытую часть тела под краном, если с голубем был контакт. Если птицы прилетали на балкон, поверхности обрабатываются антисептиком.