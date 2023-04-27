Медик Катулин назвал главные причины смертей во время спецоперации

Военный врач Артем Катулин рассказал о причинах смертей военных во время спецоперации, его слова привел МК.

По его словам, многие бойцы умирают не из-за ранений. Медик указал на проблемы с оказанием первой помощи.

«Более 30 процентов ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», – пояснил Катулин.

Еще одной проблемой, которая повышает уровень летальности среди военнослужащий, врач назвал сложности с перевозкой раненных в госпиталь.