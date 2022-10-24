Медиаволонтёры МКЦ пообщались с актёром Виталием Гогунским

23 сентября в МКЦ был реализован совместный проект, который представили рязанским зрителям знаменитый артист Виталий Гогунский и оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры России Александра Лаврухина. Помимо музыкантов и актёра на проекте работали медиаволонтёры МКЦ, которые записали интервью и известным артистом.

Ведущая программы — Милана Волкова, воспитанница детского музыкального театра «Созвездие Добра» более 20 лет успешно ведущего свою творческую деятельность на базе МКЦ Рязани.

Милана участница множество российских и международных конкурсов, теле проектов и телепередач, она как юный интервьюер общается с артистами выступавшими на сцене муниципального культурного центра.

Милана говорит, что готовится к выпускам серьезно и основательно, изучая факты биографии и творчество того или иного гостя «Тёплого разговора».

Первым ее собеседником стал Виталий Гогунский — актёр, композитор, продюсер, певец, актёр дубляжа.

Исполнитель роли Эдуарда Кузьмина в телевизионных сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага»,победитель шоу «Один в один» Виталий отметил, что вопросы показались ему интересными и поблагодарил юную рязанку за тёплый разговор.

В сентябре 2021 года Координационным комитетом Президентского фонда культурных инициатив были объявлены итоги первого конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В рамках этого конкурса Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани» оказалось в числе победителей. Полученные денежные средства были направлены на создание Волонтёрского центра безвозмездной медиапомощи на базе учреждения.

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