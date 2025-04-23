МЧС выпустило предупреждение для рязанцев

Рязанцев предупредили о неблагоприятных природных явлениях. Об этом сообщает МЧС России по Рязанской области.

По данным Гидрометцентра Рязанской области 23 апреля с сохранением 24 апреля на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-15 м/с.

МЧС России напоминает: