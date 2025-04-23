МЧС выпустило предупреждение для рязанцев

Рязанцев предупредили о неблагоприятных природных явлениях. Об этом сообщает МЧС России по Рязанской области.
По данным Гидрометцентра Рязанской области 23 апреля с сохранением 24 апреля на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-15 м/с.
МЧС России напоминает:
- не стой под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями
- по возможности ограничь время нахождения на улице
- на случай отключения электричества в вечернее время держи наготове электрический фонарь, не пользуйся для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожаров.