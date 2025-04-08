МЧС выпустило метеопредупреждения для Рязанской области

МЧС России по Рязанской области предупредило местных жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
По данным Гидрометцентра в ближайший час сохранением до конца суток 8 апреля и днём 9 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление осадков в виде дождя, снега, мокрого снега, возможно налипание мокрого снега, гололед. Прогнозируется усиление ветра порывами 12-17 м/с.
МЧС России рекомендует:
- в случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,
- соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,
- быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим,
- во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями.