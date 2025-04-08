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Изображение: AI
Общество

МЧС выпустило метеопредупреждения для Рязанской области

Анастасия Мериакри

МЧС России по Рязанской области предупредило местных жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

По данным Гидрометцентра в ближайший час сохранением до конца суток 8 апреля и днём 9 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление осадков в виде дождя, снега, мокрого снега, возможно налипание мокрого снега, гололед. Прогнозируется усиление ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует:

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  • в случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,
  • соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,
  • быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим, 
  • во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями. 

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